Thiès : Massaly plébiscite Amadou Bâ, s'engage à gagner dans son fief et s'insurge contre les mensonges...

D'après M. Massaly, il urge de faire gagner la liste de Bby afin que la continuité puisse être assurée par le candidat Amadou Bâ. Parallèlement, Mouhamadou Lamine Massaly a fustigé les mensonges fomentés à l'endroit du candidat Amadou Bâ et appelle les uns et les autres à respecter les sénégalais en évitant de verser dans la manipulation et le mensonge.

Pour le passage ce mercredi de la caravane du candidat de Bby à Thiès, il invite l'ensemble des leaders à faire de telle sorte qu'une forte mobilisation soit réservée à Amadou Bâ, à l'instar de la zone Nord du pays...