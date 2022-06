Thiès : Mansour Faye procède à la remise des clés de 50 minibus pour l'amélioration du système de transport public sénégalais.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’Action prioritaire ajusté et accéléré (PAP2A), le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a procédé à la remise des clés de 50 mini cars pour consolider les efforts considérables déjà consentis et destinés à moderniser le système de transport public sénégalais.



Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) et de conventions de partenariat et de financement du GIE Transport Vérité, de la Direction des transports routiers, du CETUD, de la BOA et du Groupe EMG Universal Auto.



Le ministre a notamment annoncé très prochainement avec le FDTT, la disposition de 2.400 gros porteurs, 2.000 taxis, 500 autres mini cars et taxis-banlieue. Cependant, Mansour Faye a également invité à contribuer à la pérennité du projet par le respect des échéances de remboursement, de l’entretien de cet outil de travail qui participera au rayonnement du sous-secteur tout en améliorant le quotidien des usagers.