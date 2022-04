Thiès / Mame Aby Sèye (DG DER) : « Le taux de recouvrement à Thiès est au dessus du seuil national avec près de 86% comparé au taux de recouvrement national qui est de 83 % »

Dans le cadre de l'installation des faîtières départementales, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) était dans la cité du rail pour rencontrer les bénéficiaires du nano-crédit.



Il s'agit à travers cette initiative, selon la nouvelle directrice de la Der/Fj, Mame Aby Sèye de sensibiliser les jeunes et les femmes, mais aussi de rendre beaucoup plus efficace l'octroi de financements pour l'atteinte de leurs objectifs conformément à la vision du Président Macky Sall. Car, en effet, cette phase pilote du nouveau modèle du Nano-crédit vise à autonomiser les fédérations tout en leur procurant plus de responsabilité dans le dispositif.



L'occasion a été également saisie par Mame Aby Sèye pour souligner que "le taux de recouvrement à Thiès est au dessus du seuil national avec près de 86% comparé au taux de recouvrement national qui est de 83 %".



"Cela veut dire que le niveau de remboursement est dynamique", explique-t-elle. Toutefois, la nouvelle directrice compte beaucoup miser sur l'accompagnement à travers la formalisation avant de parler de financement pour booster le modèle nano crédit avec les faîtières.