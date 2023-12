Thiès : Malèye Diop élargit sa base pour élire Amadou Bâ à la présidentielle 2024

Après avoir porté sur les fonts baptismaux son mouvement "And Fal Amadou Bâ" (AFA)/BBY, le leader dudit mouvement, Malèye Diop, a démarré sa vaste campagne de massification et de remobilisation des troupes dans la cité du rail. Il était, ce samedi, au quartier 10 ème dans le cadre de l'élargissement du mouvement AFA pour présider la rentrée politique de Yacine Aw. La représentante de AFA, Yacine Aw a dans son message lancé un appel aux jeunes et aux femmes à venir en masse soutenir Malèye Diop dans sa ferme volonté de massifier son mouvement pour élire le candidat de BBY, Amadou Bâ. Le leader de AFA / BBY, Malèye Diop, est revenu sur son compagnonnage avec le PM alors que ce dernier était son directeur général aux impôts et domaines. Selon lui, "Amadou Bâ a déjà fait ses preuves dans l'administration pour être le profil idéal qui peut diriger les destinées du Sénégal". C'est pourquoi, dira-t-il, ce n'est pas dans l'invective et la violence qu'on gère un pays. "Le Sénégal est une république et une république ne peut être un jouet. Nous avons besoin d'un Sénégal de paix, de stabilité où tous les citoyens pourront trouver un travail décent. En effet, le Président Macky Sall a abattu un travail de titan durant son magistère. Et j'invite les jeunes et les femmes à venir travailler avec moi pour qu'on puisse triompher ensemble au soir du 25 février 2024, surtout pour que Thiès ne soit pas en reste", a-t-il soutenu. Cependant, Maleye Diop a, aussi, demandé aux femmes et jeunes du quartier 10 ème de se constituer en groupements pour qu'il puisse leur offrir des financements pour leur permettre de se lancer dans leur insertion et autonomisation.