Thiès / Maladie Mystèrieuse : 507 cas déclarés entre Ndayane, Joal et Mbour et la thèse du filet de pêche brandie par le médecin chef de région.

Le nombre de pêcheurs ayant contracté la maladie dermatologique qui a fini d'installer la panique chez les Sénégalais, continue de grimper même si bon nombre de malades sont guéris.



"Pour la région nous avons un total de 507 cas à l’heure actuelle qui sont répartis entre les localités de Mbour, Joal, Ndayane, Popenguine, Cayar, Fass Boye", a déclaré Oumar Ndiaye, l'adjoint au gouverneur de région chargé du développement.



C'était lors d'une réunion regroupant le médecin-chef de région et de l’ensemble des médecins chefs de districts de la région pour partager un document relatif à la présentation de la maladie au niveau de la région de Thiès sur cette nouvelle maladie qui est apparue chez les pêcheurs. Ainsi, pour parer à toute éventualité, renseigne Oumar Ndiaye, nous avons instruit le prefet du département de Mbour de mener une concertation avec les acteurs pour les sensibiliser sur une mesure qu'il doit essayer de prendre. Il s'agit de la suspension provisoire de 10 à 15 jours des activités de pêche à Joal.



D'après le médecin chef de région, le docteur Malick Ndiaye, "le plus grand nombre de cas se trouve à Ndayane avec quelques 300 cas, Joal 104 a cas et Mbour 30 cas".



Selon toujours le Docteur Malick Ndiaye, "depuis que la maladie est apparue, les pêcheurs qui avaient l'habitude de pêcher dans les zones où les pêcheurs ont contracté la maladie, ont rallié la zone côtière de Joal". C'est fort de ce constat que, dit-il, le gouverneur a demandé aux chefs de service de la pêche et de l'environnement de revoir la nature du filet incrimé. "C'est un type de filet qui serait à l'origine de cette maladie. Parce que les autres types de filet utilisés par les pêcheurs n'ont pas entraîné de maladie chez les pêcheurs qui utilisent ce filet là. Le type de filet incriminé a été interdit dans la zone de Mbour et depuis qu'il a été interdit, nos services n'ont plus recensé de cas", a révélé le médecin chef de région, ajoutant que "c'est dans la zone de Joal où le préfet a dit qu'il n'a pas été interdit que nous avons continué à resencer des cas".



Le Docteur Malick Ndiaye et les services de pêche et de l'environnement entre autres, comptent faire une séance de travail avec les pêcheurs. "Ne serait-ce que d'essayer de voir comment trouver un consensus sur l'utilisation de ce filet incriminé. Si pendant la durée de l'interdiction de l'utilisation de ce filet nous ne voyons plus de cas de dermatose, on pourra effectivement affirmer que c'est ce type de filet qui est à l'origine de ces dermatoses".



À Thiès où tous les malades sont traités gratutitement par le minsitère de la santé et de l'action sociale, il ne reste que 30 sous traitement. Les autres sont tous guéris...