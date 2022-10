Thiès : "Macky Sall dafa dougal Sénégal si sarétou djinné yamoul fofou mou beug un 3ème mandat gnio lank doufi amé!" (Malick Gakou)

Le président du Grand Parti, Malick Gakou a effectué une tournée dans la cité du rail avant de se rendre au siège des FDS, "Les Guelewars" du Docteur Babacar Diop, par ailleurs maire de la ville de Thiès.



À l'entame de son propos, Malick Gakou n'est plus apparemment sur la même longueur d'onde que ses anciens camarades de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) tout comme le Dr Babacar Diop. "Je suis venu rencontrer mon jeune frère et ami le Dr Babacar Diop. Nul n'est sans savoir que nous faisons partie des gens qui ont participé à la création de la coalition YAW. Car, nous sommes sûrs que ce Sénégal ne peut se faire sans une union des forces et c'est ce qui était à la base de la création de YAW", explique-t-il. Avant d'ajouter : " ni lui, encore moins moi-même n'allons proférer de mauvais propos contre cette coalition à la création de laquelle nous avons participé."



Ce serait, estime-t-il, contraire à la morale mais également contraire à l'essence même du combat que nous sommes en train de faire et la cause que nous défendons par rapport aux difficiles conditions de vie des Sénégalais. En effet, selon lui, le régime en place a fini de montrer ses lacunes. " Les gens sont fatigués et sont au bord du gouffre. Le Président Macky Sall a échoué sur tous les plans, "dougal Sénégal si sarétou djinné beug ko sakhsakhé. Yamoul fofou mou beug un troisième mandat motakh gniouni ko gnio lank doufi amé. Cette opposition du Dr Babacar Diop contre la troisième candidature du Président, Macky Sall est un des éléments qui ont cimenté mes relations avec le maire de la ville de Thiès ", a-t-il tenu à faire remarquer.



Il poursuit : "Le Président, Macky Sall a détruit ce pays. Les Sénégalais sont dans la précarité et la pauvreté. Rien ne va. C'est partout dans le Sénégal et dans tous les secteurs d'activité".



D'après lui, c'est pourquoi ses militants l'ont poussé à annoncer sa candidature à la présidentielle 2024 à cause de son expertise. "Mon objectif, c'est de bâtir ce pays avec ceux qui veulent m'accompagner dans ce combat. Les Sénégalais souffrent au moment où le gouvernement du Sénégal et les partisans du Président, Macky Sall et lui-même continuent de s'enrichir sur le dos du contribuable. C'est anormal", renchérit-il. Toujours, pour le leader du Grand Parti, l'État du Sénégal est en train de s'enrichir de plus en plus sur le dos des populations au moment où ces dernières sont vouées à vivre dans la pauvreté. "Le budget estimé à presque 40 milliards FCFA du CESE et d'autres institutions budgétivores pouvaient servir à d'autres fins pour soulager les populations", regrette-t-il. Il a également prié pour le Sénégal avant d'inviter le Président Macky Sall de ne pas convoiter un troisième mandat et d'organiser des élections transparentes pour la paix et la stabilité du pays. Concluant, il a aussi invité les Thiessois à soutenir le Dr Babacar Diop dans ses activités pour le développement de cette cité.