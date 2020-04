Thiès / Lutte contre le covid-19 : Ousseynou Diouf dote trois structures de thermoflash et kits d'hygiène

Le décès de l’Imam Lamine Sène (88 ans) du covid-19 a sonné comme une alerte. Ce qui a poussé le responsable apériste de la zone, Ousseynou Diouf en l’occurrence, à appuyer davantage les autorités étatiques dans la lutte contre l'ennemi commun. Et cette fois-ci, il a porté son choix sur des structures sanitaires de Hersent, Randoulène, et Keur Mame El Hadj, auxquelles il a offert des thermoflash et des kits d'hygiène.

Selon lui, ces thermoflash permettront de prendre la température des patients lors des consultations afin de renforcer les mesures instaurées pour éviter la propagation du covid-19.