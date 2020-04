Thiès / Lutte contre le Covid-19 : La ville carrefour se barricade et ferme ses portes à la maladie qui tue...

La région de Thiès avait enregistré officiellement 26 cas positifs au coronavirus. Les 13 sont issus de Mbour, les 10 de Thiès et enfin 3 issus de Popenguine. Si l'on en croit le médecin-chef de région, le Docteur El Hadj Malick Ndiaye, les 19 sont guéris. Seul 7 d'entre eux sont suivis au niveau des structures hospitalières. Quant aux cas qui étaient en quarantaine, il n’en reste plus que 10 si l'on se fie aux propos du docteur El Hadj Malick Ndiaye. En effet, l'augmentation croissante des cas communautaires a poussé, les autorités administratives et locales, lors de la réunion du comité de gestion des épidémies, à renforcer les mesures dans le cadre du plan de riposte contre le covid-19. Dans le cas précis, la fermeture des portes des principales voies d'accès a pu réduire drastiquement toute possibilité aux potentiels porteurs du virus qui tue, de contaminer les populations...