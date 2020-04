Thiès / Lutte contre le Covid-19 : Habib Niang distribue 13 tonnes de riz, du sucre et des détergents à des Daaras, imams et ménages démunis.

La situation imposée par la pandémie du coronavirus impacte sur l'économie nationale et surtout sur les ménages. Pour appuyer l'État dans son soutien provisoire aux ménages, le leader de "And Suxxali Sénégal", Habib Niang, grâce à ses partenaires, a offert treize tonnes de riz, une tonne et demi de sucre, des détergents et de l’eau de javel à deux cent (200) groupements de femmes, Daaras, imams et personnes démunies de la cité du rail. Un geste à saluer, selon le porte-parole du jour des imams, Dame Sakho, qui a déploré en outre, l'inaction de certains responsables politiques face à l'impact économique du coronavirus dans les ménages entre autres...