Thiès / Lutte contre le Covid-19 : Abdoulaye Dièye offre des vivres et kits d'hygiène à des foyers religieux et daaras.

En cette période de confinement du au covid-19, le leader du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, ne compte pas arrêter ses œuvres de bienfaisance à l’endroit des foyers religieux de Thiès et des daara. Il a ainsi offert un important lot de vivres et des kits d'hygiène aux daaras de Serigne Cheikh Ndiaye, Serigne Abdou Diop Ndiaye à Keur Saïb, à la famille Dabaye à Keur Cheikh et à Keur Mame El Hadj Ndiéguène...