Thiès / Lutte contre le Covid-19 : Abdou Aziz Diop salue les mesures de l'Etat et appelle à plus de solidarité.

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, Abdou Aziz Diop est revenu sur la gestion transparente de ces fonds au bénéfice des ayants droit, ensuite sur la situation des talibés et malades mentaux qui, à la limite, peuvent constitués une "bombe" sanitaire. et enfin sur la décision du maire de ville Talla Sylla de préparer des repas pour les talibés en cette période de confinement.

Évoquant l'impact que devraient avoir les bourses familiales, Abdou Aziz Diop est d'avis que "si depuis l'événement de la distribution des bourses familiales, certaines familles n'arrivent toujours pas à sortir de l'ornière, l'Etat doit revoir d'autres formes d'orientation, quitte à s'investir dans l'autonomisation de ces familles vulnérables". S'agissant de l'initiative du maire de Talla Sylla d'offrir à manger aux talibés de la cité du rail, Abdou Aziz Diop d'estimer que "dans ce contexte, il faut un élan de solidarité dans les quartiers et de toutes les familles Sénégalaises, mais surtout des entreprises thiessoises pour venir en aide aux talibés..."