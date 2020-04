En ce début de mois béni du ramadan coïncidant avec la pandémie du Covid-19, l'angoisse gagne beaucoup de ménages vulnérables.

Ainsi pour venir en aide à ces derniers, le leader de Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, avec l'appui de ses partenaires, a lancé une "grande offensive" visant à les appuyer.

Il vient d'offrir un important lot de denrées alimentaires composée de 11 tonnes de riz, 72 cartons d'huile, 150 grosses de sucre, 15 cartons de café, 10 cartons de dattes, 10 cartons de détergents et 1000 masques.

Saluant l'initiative du Président Macky Sall, le leader de Siggi Jotna dira : "Nous remercions le Chef de l’Etat et son gouvernement qui a initié le plan de solidarité pour accompagner les populations".

Même si le coronavirus a infecté, dit-il, tous les secteurs d’activités, notre mouvement défend les politiques du Président Macky Sall. "Notre dénominateur commun, c’est le développement de Thiès et notre devoir c'est d'accompagner les populations".

Abdoulaye Dièye n'a pas manqué d'inviter les populations au respect strict des mesures édictées par les autorités sanitaires. "Il faut surtout limiter les déplacements, car c’est un vecteur de transmission très rapide".