Thiès / Lutte contre le C0vid19 : Des responsables politiques et religieux appellent au respect des règles d'hygiène et sanitaires.

L'heure grave! En cause, la pandémie du coronavirus qui avance à grand pas. Aucun remède contre le Covid-19 n'est disponible pour le moment. Le respect des règles d'hygiène, en l'occurrence le nettoyage des mains avec des solutions alcooliques sont strictement à respecter comme riposte contre cette maladie mortelle. Des responsables politiques et religieux ont élevé la voix pour inviter les populations à s'approprier ces règles d'hygiène et sanitaires pour parer la route au coronavirus...