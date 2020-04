Thiès / Lutte contre la pandémie : « Il n' y a plus de cas positif au Covid-19 à Thiès » (Dr El Hadj Malick Ndiaye)

La situation de la maladie au coronavirus à Thiès, s'est stabilisée. Partie de 26 cas positifs au covid-19 et plus de deux cent cas contacts mis en quarantaine, la région de Thiès ne compte plus de malades au coronavirus. Selon le médecin chef de région, le docteur El Hadj Malick Ndiaye, "le dernier cas positif de la pandémie de la région de Thiès a été libéré avant-hier. Du coup, il n' y a plus de cas positif au Covid-19 à Thiès. Tous les cas sont guéris!"