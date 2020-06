Thiès / Lutte contre la covid-19 : Ndèye Tické Ndiaye Diop lance la distribution de 230 800 masques.

Dans le cadre du plan de riposte contre la covid-19, les femmes de la mouvance présidentielle du département de Thiès ont, à l'unisson, remis leur contribution à l’effort de guerre en terme de masques, au ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop. Regroupées au sein du comité régional des femmes de Thiès contre la Covid-19, ces dernières ont pu mettre rassembler un important lot de 230 800 masques. À travers le slogan : "Pour sauver des vies, les femmes se mobilisent", cette contribution de plus de 230 000 masques est aux yeux du ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop, une manière de montrer "l'abnégation et détermination" des femmes. En effet, pour Ndèye Tické Ndiaye Diop, les femmes sont des pièces motrices dans la construction d’un Sénégal meilleur

où l'entraide et la solidarité sont les piliers fondamentaux. Pour dire, selon elle, que

l'implication décisive de la femme dans le développement est pris très au sérieux par le Président Macky Sall...