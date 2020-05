Thiès / Lutte contre la Covid-19 : Des étudiants de l’IUT créent un robot autonome pour le lavage des mains.

Des étudiants de l’Institut universitaire de technologie de Thiès en collaboration avec leurs professeurs, ont mis en place, dans le cadre de la lutte contre la pandémie au coronavirus, un banc hygiénique pour le lavage de main.



C’est à travers le concept "science et culture" pour faire face à la covid-19 qu’un système qui permet au personnel soignant entre autres structures ou entreprises qui seraient intéressées par ce banc hygiénique de se laver les mains sans pour autant être en contact avec une personne encore moins un objet. Pour que le message passe vite, des voix d’artistes Thiessois sont empruntées pour les indications.

Le dispositif est muni d'un robot qui parle quatre langues : Français, Ouolof, Pulhar et Sérère.



Doté d'une capacité énorme, ce plateau hygiénique autonome peut prendre jusqu’à 50 litres d’eau. Il est muni d'un autre réservoir qui récupère l’eau déjà utilisée. Il prend 5 litres de gel, 5 litres d’eau javellisée, 5 litres de savon liquide.



En effet, ce plateau hygiénique est doté également d'un système back up lui permettant de fonctionner à la fois avec du courant ou de l’énergie solaire. Après la présentation de cet appareil innovant, ces chercheurs et étudiants de l'IUT ont tendu la main aux autorités afin qu’elles appuient le savoir-faire local qui est capable d'apporter sa contribution dans ce plan de riposte contre la pandémie, s’il est accompagné...