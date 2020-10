Thiès / Lutte contre la Covid-19 : Dangote Cement Senegal offre des kits d'hygiène et produits phytosanitaires au District sanitaire de Pout.

Dans le cadre de sa Responsabilité sociale d'entreprise (RSE), Dangote Cement Senegal est sans nul doute l'une des entreprises qui excelle le plus dans ce domaine au niveau des différentes communes qu'elle polarise (Pout, Keur-Moussa, Diass et Mont Rolland).



Elle vient de s'illustrer à nouveau dans ce domaine en offrant au District sanitaire de Pout, un important lot de matériel composé de kits d'hygiène et de produits phytosanitaires. "Nous avons l'habitude de nous réunir ici pour recevoir des dons que Dangote Cement Senegal met à la disposition de notre district. Auparavant, c'était la maternité où nous avions reçu des denrées alimentaires et du matériel. Aujourd'hui, Dangote Cement Senegal est venue au District sanitaire de Pout pour nous offrir un lot de matériel composé de kits d'hygiène et de produits phytosanitaires pour nous appuyer dans la lutte contre la covid-19", explique le médecin-chef du district sanitaire de Pout, le Docteur Malick Badiane qui est d'avis que "Dangote Cement Senegal est l'une des entreprises de notre localité ayant le mieux compris l'utilité de la RSE".



La santé étant, en effet, une des préoccupations majeures du développement durable, le Directeur des Ressources humaines, de Dangote Cement Sénégal, Waly Diouf, indique que "cet accompagnement rime, du point de vue de la santé, avec tout ce qui est développement durable".



Non sans souligner que son entreprise est en phase avec les normes environnementales. "Du point de vue de l'environnement, notre processus de fabrication répond aux normes et respecte les exigences en termes de préservation de l'environnement", assure-t-il. Cependant, Dangote Cement Senegal, ajoute-t-il, est en en train de réfléchir à d'autres stratégies afin de mieux répondre aux attentes des populations. La cimenterie célèbre sa semaine du Développement durable ''Sustainability Week'' du 26 au 29 octobre 2020. Durant celle-ci, ses employés, sur la base du volontariat, participent à la distribution de matériels pédagogiques aux écoles des communautés voisines, d'outils de prévention de la Covid-19 (masques, kits d'hygiène, etc.), à des actions de reboisement, des sessions de formation destinées aux femmes, etc...