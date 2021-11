Thiès-Locales 2022 / Ndèye Soukèye Guèye (Apr) : « Même frustrée par ma position sur la liste de Bby, je ne brûlerai pas la case du père »

Placée dans une position inconfortable sur la liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar à Thiès, Ndèye Soukèye Guèye n’a pas perdu de temps pour clamer son amertume et dire à qui veut l’entendre, qu’elle a été dépréciée.



Pour la présidente du Resyf et des femmes républicaines, "au niveau de la capitale du Rail, il s’agit bien d’une opération de liquidation politique entamée contre ma personne depuis belle lurette... En tant que militante de la première heure du Président Macky Sall, leader confirmée, récemment honorée au même titre que l’honorable député Abdou Mbow à travers un Sargal présidé par le coordinateur local du parti, je méritais une bien meilleure position. J’ai comme l’impression que des gens veulent me pousser à la porte ; que je ne prendrai pas. Je reste dans l’Apr et je continue de soutenir le Président de la République Macky Sall", a-t-elle réitéré.



Ndèye Soukèye Guèye qui confie avoir reçu l’appel aimable de Demba Diouf, directeur de cabinet adjoint du Président, soutient "ne pas se satisfaire des erreurs avouées". " Demba Diouf m’a appelé. Il m’a confié avoir commis et reconnu son erreur. Je comprends, mais je crois que je mérite bien plus d’égard", informe-t-elle.



Non sans faire remarquer que "même frustrée par ma position sur la liste de Bby, je ne brûlerai pas la case du père".