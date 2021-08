Thiès / Locales 2022 : Habib Niang enrôle 600 jeunes primo-votants sur les listes électorales

Quelques jours après le démarrage officiel des inscriptions sur les listes électorales pour le compte des élections locales du 23 Janvier 2022, Habib Niang responsable politique de l'Apr a réussi à inscrire 600 jeunes dont la majeure partie sont des primo-votants élèves, étudiants et handicapés.



Malgré la situation sanitaire, le staff du candidat à la mairie de Thiès-Nord, Habib Niang, a mis en place une stratégie efficace qui vise à aider ses jeunes militants à s'inscrire dans le respect strict des mesures barrières et de la distanciation sociale.



En effet, les jeunes militants de Habib Niang dans la zone-nord qui vont voter pour la première fois, sont déterminés à accomplir leur devoir citoyen tout en espérant hisser leur leader à la tête de la municipalité au soir du 23 janvier 2022.



Selon Habib Niang, la sensibilisation a beaucoup impacté sur la décision de ces jeunes qui le plus souvent ne sont pas trop enthousiasmés par les élections. À signaler que l'approche du responsable apériste et de son staff sont à saluer car, elle a permis d'inscrire ces jeunes qui n'ont jamais voté sur les listes électorales depuis le 31 juillet date officielle de la réouverture des inscriptions sur les listes électorales,