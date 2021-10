Ces élections locales de 2022 pourraient-elles constituer une entrave, voire dynamiter le compagnonnage entre le Benno Bokk Yakaar (BBY) et le parti Rewmi?



En tous cas, les thiessois et plus particulièrement les leaders politiques de la cité du rail devront encore garder leur mal en patience.

Toutefois, d'ici les jours à venir, tout le monde sera édifié après les décisions du Président Macky Sall et du leader de Rewmi pour le choix des têtes de liste.

En effet, après la sortie de Talla Sylla qui préconise la séparation des listes de BBY et de Rewmi qui "pense être hégémonique", le 1er Vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, a organisé un grand meeting dans son quartier à Diamaguène où presque tous les responsables de la commune ont répondu présent à l'appel de leur frère de parti.



L'occasion a été saisie par Abdou Mbow pour signifier à qui veut l'entendre que la coalition BBY ira bel et bien à l'assaut de toutes les collectivités locales.

Car selon lui, " la légitimité de la coalition BBY de 2012 à nos jours est restée intacte, notamment nos ambitions dans les quatre collectivités locales pour ces prochaines joutes électorales 2022".



Le responsable apériste dans la commune Est, Abdou Mbow, de renchérir pour dire qu'une "grande concertation "Mbourok Soow" (BBY et le Rewmi) est nécessaire pour l'intérêt des populations de la cité du rail".