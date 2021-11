Thiès / Locales 2022 : Des jeunes de Rewmi se liguent avec la coalition « And Siggil Thiès » d'Abdoulaye Dièye et dénoncent les choix d'Idrissa Seck.

Les choix opérés par le parti Rewmi sont en train de leur coûter cher. Des jeunes dudit parti on décidé de mouiller le maillot avec la coalition "And Siggil Thiès" de Abdoulaye Dièye. Face à la presse, ces jeunes de Rewmi on fait part de toute leur amertume. Laquelle, les a poussés à se liguer avec le grande coalition "And Siggil Thiès" pour battre campagne contre le BBY et leur propre parti Rewmi. D'après la porte-parole du jour, Mame Awa Diop, "les choix des têtes de listes du président Idrissa Seck à Thiès ne sont pas bons".