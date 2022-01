Thiès / Locales 2022 : Cheikh Ahmed Saloum Dieng organise une journée de récital de Coran pour des élections apaisées

La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) à Thiès-Ouest, Bineta Basse et Maodo Malick Mbaye ont répondu présent à la journée de prières pour des élections territoriales apaisées surtout le jour du vote. Cette journée a été organisée par le président du Front islamique pour la paix (FIS), Cheikh Ahmed Saloum Dieng. L'occasion a été saisie par le DG de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye, pour magnifier cette initiative en direction de la paix et de la stabilité dans le pays en cette période électorale. Maodo Malick Mbaye est également revenu sur les choix du Président Macky Sall et d'Idrissa Seck, leader du parti Rewmi.

Selon lui, la coalition BBY a les meilleurs profils pour diriger le département et les mairies de la cité du rail. Cheikh Ahmed Saloum Dieng a quant à lui remercié ces deux invités, mais également le Président Macky Sall. Qui, selon lui, contrairement à ses prédécesseurs, lui voue une grande estime et ne cesse de lui envoyer sa contribution lors des journées de récital de Coran qu'il organise tous les ans.