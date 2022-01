Le leader de la coalition "Réwum Ngor", Thierno Alassane Sall (TAS), président de la République des valeurs (RV) et tête de liste à Thiès-Ouest et à la mairie de ville après avoir voté à l'école Ali Ba, a fait une déclaration.



Face à la presse, TAS a prié pour des élections calmes. Selon Thierno Alassane Sall, "le candidat qui va gagner doit savoir que ce qui l'attend sera beaucoup plus difficile vu les chantiers, notamment là où se trouve la cité du rail. Aujourd'hui, même à l'école Ali Bâ, il y a beaucoup d'ordures et celui qui va remporter la victoire doit utiliser tous les moyens nécessaires pour le développement de la cité du rail.TAS est également revenu sur le système de vote avant de signaler que les futurs maires ont une lourde responsabilité.



D'après lui, " vu les innombrables chantiers qui attendent les futurs maires, ils doivent être conscients des enjeux. Ce sont des responsabilités urgentes qui les attendent".