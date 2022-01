La tête de liste Benno Bokk Yakaar à la mairie de ville, Yankhoba Diattara, accompagné de Saër Magane, la tête de liste de BBY dans la commune de Thiès-Est, du 1er vice président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow et du DG de l'Anamo, Maodo Malick Mbaye, a organisé une caravane et fait du porte à porte à Thiès-Est.



Le candidat de BBY à l'Est, Saër Mangane, conscient des difficultés des habitants, a rassuré ces derniers sur leurs inquiètudes qui seront sérieusement prises en charge et réglées une fois élu à la tête de mairie.



Yankhoba Diattara s'est pour sa part dit très confiant de gagner cette bataille des locales 2022 dans cette commune à plus de 80% au soir du 23 janvier. Selon lui, "nous sommes sûrs que la victoire sera éclatante à Thiès-Est au soir du 23 janvier".



Le Dg de l'Anamo Maodo Malick Mbaye a quant à lui fait remarquer qu'il est satisfait du programme de leur futur maire. Non sans signaler que le BBY a les meilleurs candidats.