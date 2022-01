Après la sortie des têtes de liste de la coalition "Yewwi Askan Wi" (YAW) pour crier victoire dans les quatre mairies de la cité du rail, des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), sont montés au créneau pour mettre leur véto avant de se proclamer vainqueur.



En effet, selon ces militants de la coalition BBY, les chiffres de la coalition YAW sont "erronés". Selon Cheikh Lô, "le BBY est largement majoritaire dans le département et dans les quatre communes des Thiès". Si, personne ne les a entendus crier victoire depuis dimanche, poursuit-il, c'est parce que « nous sommes des républicains. Il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Depuis dimanche, nous sommes en train de compiler nos procès verbaux (PV ). Les procès verbaux que nous détenons révèlent que nous avons, également, gagné toutes les communes », a-t-il expliqué.



Même son de cloche pour Cheikh Ndoye qui signale que "nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin sur le comportement irresponsable des leaders de la coalition YAW. Depuis dimanche, ils font dans la manipulation et la création de chiffres non fondés".



Et d'ajouter : "Nous sommes prêts à faire face pour défendre nos leaders et la population. Aujourd'hui, c'est oeil pour oeil, dent pour dent".