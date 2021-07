Thiès / Levée du corps douanier tué à Ross-Sénégal : Les poignants témoignages sur le défunt Léon Faye.

Retrouvé criblé de balles dans son lit au service du poste de douane à Rosso-Sénégal, Léon Faye a eu une mort tragique. Les faits se sont produits, lundi dernier, à moins de deux jours de la fête de Tabaski. Léon Faye (la quarantaine) a laissé derrière lui une femme et quatre enfants (3 filles et un garçon).



La levée du corps a eu lieu, ce samedi, à l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès en présence de sa famille, de ses amis, voisins et d’une forte délégation de gabelous qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Selon ses proches et parents, Léon Faye était un homme affable qui ne ménageait aucun effort pour rendre service, même aux voisins de son quartier.



L'inhumation est prévue, ce samedi à 15 heures au cimetière catholique de Mont-Rolland.