Thiès : Les travailleurs de DBF tirent à boulets rouges sur Kibily Touré et l'intersyndicale.

Le torchon brûle au sein de l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire (DBF). Une partie des travailleurs en veut au secrétaire général de l’intersyndicale. Face à la presse, les délégués des syndicats d'indiquer : "Nous les avons bannis." À l'origine de ce courroux, nous informe Dakha Kanté, l'administrateur général de Dbf ne joue pas un rôle de fédérateur entre les travailleurs et le cadre des syndicats de Dbf. La goutte de trop, selon lui, c'est la récente sortie de Kibily Touré par voie de presse pour dire que " qu’il y a un manque à gagner à Dbf, imputable aux travailleurs". À en croire Dakha Kanté, qui estime que lui et ses camardes sont majoritaires, ils exigent que l'administrateur général de Dbf leur rende compte sur la gestion financière de Dbf.

Des allégations balayées d'un revers de la main par l'administrateur général, Kibily Touré actuellement à l'étranger avec le ministre pour l'achat de locomotives pour le compte de Dbf.

Joint au téléphone, l'administrateur général de Dbf de marteler que "ceux qui ont dit que la masse salariale est de 150 millions de francs Cfa ont menti et ont commis un délit de diffamation. Ceux qui ont dit que je perçois une redevance de 75 millions francs Cfa des Industries Chimiques du Sénégal ont menti et ont commis un délit de diffamation vis à vis de son administrateur général." Par la même occasion, l'administrateur général dit avoir toujours ouvert ses portes aux travailleurs qui voudraient partager avec lui sur tous les sujets qui touchent la bonne marche de l'entreprise.

Par rapport à sa sortie faite dans une radio de la place, l'administrateur général se veut clair : "je ne suis pas l'homme d'un clan. Je suis l'homme de DBF". En effet, M.Touré avait déclaré sur les ondes d'une radio de la place suite à une grève des cheminots qui réclamaient des salaires : " Ce mouvement est mal venu parce que ce tronçon où ils ont observé un arrêt de travail, c'est le seul tronçon (1300 kilomètres) qui fonctionne et qui rapporte un tant soit peu de revenus. C'est chaque jour des millions qui sont perdus par Dbf. Parce que les rares entreprises qui opèrent sur cette ligne n'obtiendront par leurs trains et ne payeront pas ".