Thiès : Les responsables départementaux du Model donnent 72 heures au Président Macky Sall.

Le torchon brûle entre le Mouvement pour la démocratie et les libertés (Model) de Ibrahima Sall et le Benno Bokk Yaakar (Bby). En effet, les responsables départementaux du Model demandent au bureau politique de quitter la mouvance présidentielle dans les plus brefs délais pour manque de considération du Président Macky Sall à leur endroit. Des responsables très déterminés donnent un ultimatum de 72 heures au comité directeur du Model pour statuer sur la question et donner des directives allant dans le sens d'acter ce divorce. "Passé ce délai sans réaction, les amis de Ibrahima Sall envisagent d'organiser une conférence de presse pour faire de graves révélations", a déclaré le responsable du département de Thiès, Idrissa Ndiaye.



D'après lui, "depuis 2009 nous travaillons avec le Président Macky Sall, mais nous ne gagnons rien de notre compagnonnage avec le Benno Bokk Yaakar (Bby)". Pire, estime-t-il, le Bby ne fonctionne plus comme il le faut. À Thiès, le Bby n'existe plus car il n'y pas d'entente". Selon toujours Idrissa Ndiaye, "nous appelons notre leader Ibrahima Sall à prendre ses responsabilités sans quoi nous allons prendre notre destin en main".

Pour la prochaine échéance électorale, Idrissa Ndiaye se veut clair :



"Notre leader sera candidat à la présidentielle de 2024!"