Thiès : Les prestataires de la SSER menacent de couper le courant dans les villages

Ils sont désormais décidés à en découdre avec les autorités administratives et centrales. Ils, ce sont les prestataires de la Société Sénégalaisse d'Électrification Rurale (SSER) qui ont permis à plus de 3.140 concessions dans le monde rural à bénéficier des avantages de l'électricité.



Depuis 4 ans, ils attendent à rentrer dans leurs fonds, mais en vain. Aujourd'hui, des ouvriers et leurs entrepreneurs ont tenu un sit-in devant les locaux de la Senelec de Thiès pour exiger le paiement de leurs prestations et menacer de couper le courant dans les 3.148 concessions électrifiées dans le département de Thiès...