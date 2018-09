Thiès : Les postiers défendent leur outil de travail face aux menaces

Quatre syndicats de travailleurs de la Poste se sont réunis ce lundi à Thiès pour communiquer sur les informations distillées par des "détracteurs" du directeur général de ladite structure portant sur un détournement de 108 milliards à la SN La poste. Très remontés contre ceux qu'ils considèrent comme des politiciens en mal d'arguments, les postiers ont balayé d'un revers de main ces allégations avant de mettre l'accent sur les acquis sociaux, notamment le reclassement de tous les agents des bureaux et centres, la revalorisation de l'indemnité de logement de plus de 55%, la construction de nouveaux bureaux, l'automatisation des guichets etc... Avant de conclure, l'intersyndicale Sytposte- Synaposte- SLGP- SNTP, a plaidé pour que leur institution puisse prendre en charge les bourses des étudiants.