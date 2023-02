Thiès : Les militants de Siré Dia portent la candidature du Président Macky Sall en 2024 et comptent mobiliser pour l'accueillir

Les exploits de Pape Siré Dia l'ancien Dg de la Poste devenu PCA de la Lonase et président du Conseil départemental de Thiès, demeurent uniques en terme d'emplois pour les jeunes. Selon les militants et sympathisants de "And dolel Siré Dia", leur mentor a beaucoup fait pour les jeunes de Thiès.

Au regard de tout ce que l'ancien Dg de la Poste pour des jeunes de la cité du rail, ces derniers ont décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce.

Pour leur porte-parole du jour, Kaba Sarr : "Siré Dia a offert à 1.500 jeunes un emploi avec un CDI. C'est pourquoi, nous avons décidé de choisir son mentor Macky Sall, pour la présidentielle 2024. Nous allons nous donner corps et âme pour travailler à sa réélection en 2024. Nous souhaitons la bienvenue au Président Macky Sall et nous allons lui offrir un accueil triomphal à Thiès".

Même son de cloche pour Aminata Bâ. "Siré Dia est un homme de paix qui ne travaille que pour l'intérêt du Président Macky Sall. Nous les femmes de Siré Dia, nous soutenons la candidature du Président Macky Sall. Pour son deuxième quinquennat, et les militants de Siré Dia vont se mobiliser pour réélire Macky Sall en 2024", a-t-elle renchéri.

Toutefois, les partisans de Siré Dia invitent le Président Macky Sall à donner à leur mentor beaucoup plus de responsabilités pour qu'il puisse lui apporter le soutien qu'il faut pour sa réélection en 2024...