Thiès : "Les maires doivent s'approprier du PALAM destiné aux populations en milieu rural" (Ndèye Saly Diop Dieng)

Le ministre de la femme, de la famille, du genre, Ndèye Saly Diop Dieng, était dans la cité du rail pour présider le Comité régional de développement (Crd) d'information, de partage, et d'échanges portant sur le lancement du PALAM2. Ledit programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers est en effet une réponse aux questions socio-économiques en milieu rural, et a pour objectif, de lutter contre la pauvreté à laquelle font face les couches vulnérables en particulier, les enfants, les jeunes et les femmes. Le financement à hauteur de 13 milliards par la Banque Islamique de Développement (Bid), va permettre de répondre aux attentes économiques des familles dans 72 village à Thiès pour atteindre la vision du Président Macky Sall et que le concept "Une famille épanouie, un village émergent" soit une réalité.

D'après Ndèye Saly Diop Dieng, "ce programme est destiné aux populatiosn à la base, aux collectivités territoriales. Les maires doivent porter ce programme pour qu'il puisse avoir l'impact attendu en milieu rural".