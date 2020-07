Thiès : Les jeunes de Ndèye Tické Ndiaye Diop lancent une campagne de sensibilisation contre la Covid-19 et impliquent Ndiaga Diaw du Pds.

À quelques encablures de la fête de Tabaski, les jeunes de la responsable politique Ndèye Tické Ndiaye Diop, ministre des télécommunications et de l'économie numérique, ont lancé une campagne de distribution de masques et de sensibilisation contre la pandémie à coronavirus. 3.000 masques ont été distribués au quartier Cité Ousmane Ngom et à la gare routière.



En effet, selon Cheikhouna Diouf, responsable des jeunes de Ndèye Tické Ndiaye Diop, "depuis la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, nous avons constaté que le nombre de cas positifs à la covid-19 ne cesse d'augmenter. Cela est surtout dû au fait qu'il y a une négligence des populations. C'est pour cela que nous avons décidé avec l'aval de notre leader Ndèye Tické Ndiaye Diop d'aller vers les populations afin de les sensibiliser contre la pandémie dont le seul remède pour l'instant est l'hygiène, la propreté et le respect des règles édictées par le ministère de la santé". Pour réussir ce combat, ces jeunes ont lancé le slogan "Ensemble luttons contre la Covid-19, Ensemble nous vaincrons".



Ils comptent sillonner les quartiers de la cité du rail en cette veille de Tabaski pour alerter les populations sur les mesures de protection à respecter.



Une initiative qui a vu la participation du coordonnateur de l'Union des jeunes libéraux (Ujtl) du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) à Thiès, Ndiaga Diaw. "Je félicite le ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop et ses jeunes de m'avoir impliqué dans ce lancement", a fait savoir Ndiaga Diaw.



Non sans souligner que " ces populations n'ont pas les moyens d'acheter un masque à 300 francs Cfa chaque jour pour elles et pour leur famille ". "Ce geste du ministre est un acte citoyen qui va au delà de nos appartenances politiques". Le responsable libéral, Ndiaga Diaw, après avoir encouragé ces jeunes, a invité, les populations au respect strict des mesures barrières pour endiguer la pandémie à coronavirus au Sénégal.