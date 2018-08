Thiès : Les imams et oulémas prient pour des élections stables et civilisées, un bon hivernage et la réélection de Macky Sall

Après avoir été enrôlés par le leader du mouvement "Thiès sur les rails du développement", Mr Babacar Fall, les imams et oulémas de la région de Thiès ont initié ce week-end une séance de récital de Coran en faveur du président Macky Sall pour sa réélection en 2019, au premier tour.

Réunissant les membres de la ligue des imams et oulémas de Thiès, les guides religieux dont la délégation du Khalife général de Thiénaba, la séance de récital de Coran a permis à ces derniers de formuler des prières pour des élections stables et civilisées, un bon hivernage, un second mandat en faveur du patron de l'Apr, etc. Les imams et oulémas de Thiès ont également saisi cette occasion pour solliciter l'appui du président Macky Sall pour la réalisation du projet de leur leader politique, Mr Babacar Fall, dénommé " zone économique spéciale et intégrée de Thiénaba" qui vise à créer plusieurs milliers d'emplois...