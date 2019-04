Thiès : Les habitants de Cité Senghor mettent la main sur le chauffeur d'un groupe de malfaiteurs armés qui venaient de braquer une quincaillerie

Dans la nuit du mardi au mercredi vers 2 heures 30 du matin, les habitants du quartier Cité Senghor près du « robinet bagarre », se sont réveillés dans la stupeur. Ce, à cause de trois coups de feu qui ont retenti. C'était l'œuvre de braqueurs armés jusqu’aux dents et qui conduisaient un véhicule 4X4 blanc volé et immatriculée TH 8184 G. Ces derniers qui venaient de terminer le cambriolage d'une quincaillerie sont malheureusement tombés sur un dur à cuir du quartier. Car, malgré les coups de feu tirés sur lui et qui l'ont raté, le sieur Mouhamadou Bamba Diouf s'est empressé de crier au secours pour alerter les voisins. C'est ainsi, qu'un autre habitant du quartier s'est empressé de lui venir en aide. Par chance, il arrivera à lancer une brique en ciment sur le pare-brise du véhicule qui tentait de s'échapper en prenant le virage d'une courbe serrée dans le quartier. Le véhicule 4X4 percutera un banc public en ciment avant de se renverser. Mal en point, le chauffeur sera très rapidement mobilisé par des hommes du quartier au moment où ses quatre camarades finiront par se tirer d'affaire emportant avec eux la somme de 600 mille Francs CFA. Une enquête a été ouverte par les pandores du commissariat central de Thiès...