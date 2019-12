Thiès : Les femmes de "And Suxali Sénégal" se fixent l'objectif de faire des commandes de 10 millions francs Cfa dans leurs activités génératrices de revenus.

Après un break de quelques mois, les quatre vingt (80) groupements de femmes du mouvement "And Suxali Sénégal" de Habib Niang viennent de redémarrer leurs activités. Dans un premier temps, le leader de "And suxali Sénégal" avait octroyé dix millions francs Cfa à ses groupements de femmes en guise de soutien dans leurs activités socioprofessionnelles. D'après la coordinatrice des femmes dudit mouvement, Seynabou Dieng, leur leader qui s'active dans le volet social veut que les femmes atteignent leur autonomisation. "Notre leader nous avait offert 10 millions francs Cfa avec lesquels nous travaillons en crédit revolving. Nous avons fait une commande de produits Madar estimé à un millions francs Cfa pour accompagner les femmes. Ce n'est qu'un début et notre objectif c'est de pouvoir faire des commandes de dix millions francs Cfa".