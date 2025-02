Thiès : Les élus, les médias et les acteurs de la société civile à l'école de la gouvernance climatique au Sénégal

Un atelier de renforcement des capacités et d'élaboration de plans de plaidoyer pour les communautés et les acteurs de la société civile s'est ouvert hier, mardi, à Thiès. Initié par CAJUST (Citoyens Actifs Pour la Justice Sociale), cet événement combine "l'identification des zones sensibles et des stratégies d'adaptation au changement climatique et à l'exploitation gazière", ainsi qu'une table ronde intersectorielle visant à identifier les problématiques rencontrées par les différents secteurs locaux.



L'atelier a également pour objectif de cartographier les zones sensibles liées à la pêche et à l'agriculture, et de co-construire des solutions locales adaptées. Ces initiatives visent à renforcer la résilience des communautés et à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.



À cet effet, les acteurs locaux, notamment les pêcheurs, les agriculteurs et les mareyeuses de Thiès, Mboro et Kayar, seront sensibilisés aux enjeux environnementaux.