Thiès : Les commerçants dénoncent la fermeture du marché Moussanté pendant 4 dimanches d’affilée.

Les commerçants du marché Moussanté de Thiès ont fait face à la presse pour tirer la sonnette d'alarme. En effet, ils disent être restés quatre dimanches sans travailler et sans que le marché Moussanté ne soit nettoyé et désinfecté dans ce contexte de covid-19, où l'hygiène et le respect des mesures prescrites, par le ministère de la santé et de l'action sociale doivent être de mise.

Face à de telles mesures, les commerçants ont tout bonnement décidé d'ouvrir les portes du marché Moussanté, dimanche prochain et de continuer leurs activités avec ou sans l'aval du préfet. Toutes nos tentatives pour joindre par téléphone le préfet, Moussa Diagne ont été vaines...