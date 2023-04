Thiès : Les agents des collectivités territoriales tirent à boulets rouges sur le maire Dr Babacar Diop

Les travailleurs de la mairie de ville ont procédé à un sit-in devant la mairie pour demander au maire de ville et au président du Conseil départemental, l'application immédiate des augmentations de salaire conformément à l'article 29 de la 2011-08 du 30 mars 2011 relatif au statut général des agents des collectivités territoriales. Selon ces agents des collectivités territoriales, toutes leurs tentatives pour rencontrer le maire de Ville, Dr Babacar Diop sont restées vaines. "Le maire fait dans le dilatoire et la sourde oreille", a lancé Mouhamed Ndiaye.

Dans la même veine, le représentant des agents municipaux des collectivités territoriales de la Cnts, Daouda Gakou, invite le maire à payer les augmentations de salaire et indemnités". Aussi, selon lui, "un républicain doit respecter l'État en faisant tout ce qu'il lui ordonne". Ces travailleurs informent également qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout de leur combat pour rentrer dans leurs droits.