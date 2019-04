Thiès : Les acteurs du foot dénoncent la réception provisoire du Stade Lat-Dior

Les déplacements à Mbour faits par les 12 clubs thiessois, depuis des années déjà, pour y jouer leurs matchs, ne sont pas du goût des acteurs du foot de la cité du rail. S'y ajoute que cinq longues années se sont écoulées sans que ces clubs reçoivent leurs subventions.

Mais, la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase, c'est la réception provisoire du stade Lat-Dior surtout avec la récente déprogrammation des matches de Ligue Pro. L'association des clubs thiessois a fait face à la presse pour déplorer la fermeture du stade Lat-Dior quand on sait que les clubs thiessois occupent de bonnes places en Ligue 2 et en nationale 1 ce, malgré toutes les difficultés auxquelles ils font face. D'après le président de l'association des clubs thiessois, Abdou Rahmane Boye, "c'est difficile de le dire mais, cela fait très mal de jouer dans ces conditions et faire des résultats".