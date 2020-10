Thiès : Les acteurs des médias tiennent leur mutuelle de santé.

L'Agence nationale de la couverture maladie universelle (Ancmu) en partenariat avec les acteurs des médias, membres de l’Association de la presse pour l'entraide et la solidarité (Apres) vient de boucler un conclave de quatre jours pour travailler sur les voies et moyens visant à offrir une mutuelle de santé aux professionnels des médias et leurs familles.



D'après le directeur général de l'Ancmu, le Dr Bocar Mamadou Daff, "les professionnels des médias vont obtenir d'ici un ou deux mois au maximum, une mutuelle de santé qui va leur offrir la possibilité de bénéficier d'une couverture du risque maladie".

Cet atelier de formation a permis aux journalistes de passer au peigne fin tous les fondamentaux et paramètres, mais également des modalités d’adhésion et paiement pour la réussite du projet.



Le président de l’Association de la presse pour l'entraide et la solidarité, Sambou Biagui a magnifié cette initiative non sans souligner que cela va contribuer à diminuer considérablement la précarité dans le milieu de la presse. Aussi, il a invité les professionnels de l'information et des communications à s'impliquer massivement dans ce projet.