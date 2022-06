Thiès : Les acteurs de la filière avicole lancent un énième appel aux autorités.

L'Association des aviculteurs du Sénégal (AAVIS) a battu le macadam dans la cité du rail pour dénoncer la hausse des prix dans le secteur avicole.



Selon le président de l'AAVIS, " la situation est devenue aujourd'hui plus que catastrophique. Le tiers de l'ensemble des éleveurs a abandonné pour plusieurs raisons. C'est toute la filière qui est malade à cause de la hausse des prix, la mauvaise qualité des poussins et la cherté des médicaments".



De l'avis du Docteur vétérinaire Pape Amy Diallo, l'aviculture représente un maillon essentiel de notre économie. "Plus de 60 mille jeunes s'activent dans le marché de l'aviculture qui génère plus de 200 milliards FCFA de chiffre d'affaires", révèle-t-il.



Dr Pape Amy Diallo qui lance un appel de soutien aux autorités, estime que si des solutions structurelles ne sont pas prises, l'aviculture pourrait en pâtir...