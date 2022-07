Thiès / Législatives2022 : le réseau des enseignants et enseignantes de l'APR revient au bercail grâce à Mamadou Thiaw

Le réseau des enseignants et enseignantes de l'APR vient de signer la fin de la dissidence. Ils ont enfin décidé de rejoindre leur coalition d'origine, le Benno Bokk Yakar (BBY). Ces derniers avaient gelé toutes activités pendant ces législatives. En cause, mackyste depuis dix ans, ledit réseau qui durant toute cette période où le Président Macky Sall est au pouvoir, n'a cessé de travailler sur fonds propres pour leur leader. Mais, au regard de tous ces engagements et sacrifices, le réseau des enseignants et enseignantes de l'APR a toujours été relégué au dernier plan par les instances du parti.

Fort heureusement, ils sont revenus à de meilleurs sentiments grâce au maire de Tassette et directeur exécutif du PNDL Mamadou Thiaw. Qui les a reçus en audience à Tassette pour échanger avec eux, afin de leur offrir une lueur d'espoir dans leur compagnonnage avec le Président Macky Sall, également pour le triomphe de la coalition BBY au soir du 31 juillet. En effet, Mamadou Thiaw a pu réussir en ces moments décisifs, un vrai coup de génie quand on sait le poids électoral et la machine du réseau fort de ses centaines de membres en plus d'un mouvement national dénommé Alliance pour un développement endogène (ANDE) qui compte à son actif des comités électoraux sur l'étendue du territoire et dans toutes les trois communes de la cité du rail.

« Nous avons échangé avec le maire sur nos inquiétudes sur le parti. Nous avons confiance en lui. Et nous sommes sûrs qu'il peut transmettre nos doléances au Président Macky Sall. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre le travail auprès de notre leader. Nous allons investir le terrain à partir d'aujourd'hui. Nous allons appeler nos sympathisants à voter BBY comme ils le faisaient. Cela est déjà facile pour nous, car nous allons réactiver tous nos comités dès à présent », dira la présidente dudit réseau, Maty Senghor Bèye. Qui a également magnifié l'engagement du maire de Tassette qui n'a ménagé aucun effort pour leur tendre la main pour la victoire du BBY aux soir des législatives.