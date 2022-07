Thiès / Législatives2022 : Le réseau des enseignants et enseignantes de l'APR et son mouvement AND tournent le dos à BBY.

À quelques encablures du jour du vote, le réseau des enseignants et enseignantes de l'Alliance pour la République (APR) a décidé de tourner le dos à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la cité du rail. Depuis le début, cet allié de taille n'a pas battu campagne pour ces législatives.



Ledit réseau composé d'apéristes de la première heure, travaille, selon notre source, autour d'un mouvement national dénommé Alliance pour un développement Endogène (AND) et comptent des milliers d'adhérents à ses côtés.



Mais, après des années de compagnonnage, toujours relégué au dernier plan, le réseau et son mouvement AND ont décidé de sanctionner leur coalition d'attache le BBY, ce 31 juillet. Une donne qui peut négativement impacter les résultats de BBY à l'issue du scrutin...