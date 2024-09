Thiès-Législatives 2024: Ousmane Diop et ses conseillers municipaux rejoignent la coalition " Jamm Ak Njariñe de Amadou Bâ et s'engagent à faire voter cette liste

Le président du mouvement " Alliance Wallu Askan Wi" et ses conseillers municipaux ont annoncé officiellement leur décision de rejoindre la coalition Jamm Ak Njariñe de l'ancien premier ministre, Amadou Bâ.



Ousmane Diop et Cie ont déclaré avoir porté leur choix sur l'ancien premier ministre du fait de son expérience et de son charisme en tant qu'hommme d'État. Le président du mouvement " AWA", a évoqué son parcours politique à Thiès marqué par une omniprésence à tous les niveaux notamment auprès de la population. Dans la foulée, Ousmane Diop a tiré sur les nouvelles autorités à travers leurs nombreuses accusations. Il n'a pas manqué de lancer des piques aux responsables politiques de l'Apr à Thiès qui, dit-il, n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités respectives.