Thiès/ / Législatives 2022 : Siré Dia au Cyber Campus pour rencontrer Idy.

L'ancien Dg de la poste, Pape Siré Dia, par ailleurs président du Conseil départemental de Thiès, s'est rendu au domicile du président Idrissa Seck pour lui présenter ses ziars et solliciter son pardon en cette période de fête musulmane.



La question des législatives a été également au centre de cet entretien entre le patron du parti Rewmi et Siré Dia. Ils ont tous les deux prié pour des élections calmes et apaisées.



Pour ces présentes législatives, BBY compte faire des visites de proximité et du porte à porte. Les deux hommes ont aussi prié pour la victoire de BBY au soir du 31 juillet.