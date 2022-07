Thiès / Législatives 2022 : Sidy Makhtar Coly et des membres de son collectif reçus en audience par Idy, promettent une victoire à BBY.

Le président du collectif casamancais de Thiès, Sidy Macktar Coly, accompagné des imams socé, ballante et diola a été reçu par le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck pour échanger avec lui sur la situation politique de la cité du rail. Au sortir de son audience, Sidy Mactar Coly a magnifié la démarche d'Idy visant à travailler à unifier la coalition BBY surtout pendant ces législatives.



D'après lui, "pour assurer la victoire à BBY, chaque responsable doit assurer la victoire dans son centre de vote". Il ajoute : "Je vais voter à l’école route de Dakar et je peux affirmer avec certitude que je vais gagner mon centre de vote". Pour finir, Sidy Makhtar Coly a tenu à remercier le président Idrissa Seck pour son accueil et son hospitalité, avant d'inviter les jeunes à plus de responsabilité pour la paix et la stabilité...