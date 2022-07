Thiès / Législatives 2022 - Birame Soulèye Diop à la classe politique : « Laissez les populations voter sereinement et toute tranquillité! »

Accompagné du Maire de Thiès-Ouest, le Dr Mamadou Djité, du maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne et Oumar Badiane, la tête de liste de l'inter coalition Yaw-Wallu, Birame Soulèye Diop était à l'école Moundiaye Thiaw pour voter.



Il a saisi l'occasion pour inviter ceux qui font dans l'achat de conscience de laisser les populations voter sereinement en toute tranquillité et sans aucune influence.



Il a également appelé à des élections apaisées, surtout que, dira-t-il, "la tête de liste de la coalition Bby, le Dr Augustin Tine est mon oncle..."