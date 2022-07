Le leader Apériste dans la zone nord, Habib Niang, accompagné d'une centaine de jeunes, a accompli son devoir civique à l'école Cheikh Souleymane Diouf de Diakhao au bureau numéro 8.



Face à la presse, le responsable Apériste, Habib Niang, a livré ses impressions par rapport à aux législatives. "Aujourd'hui tous les citoyens sont appelés à voter, car c'est un devoir citoyen. Personnellement je viens d'accomplir mon devoir dans le calme et j'appelle toute la population Thiessoise à en faire de même sans violence. Tous les regards sont tournés sur le Sénégal, et nous devons encore une fois donner le bon exemple et Thiès ne doit pas être en reste. Comme d'habitude, la consigne ne change pas, on a demandé à nos militantes et militants après avoir voté, de rentrer chez eux pour éviter des rassemblements qui occasionnent des scènes de violence", a déclaré encore Habib Niang responsable politique de l'Apr.



Après son vote, M. Niang toujours en compagnie de ces jeunes a fait le tour des centres de vote de la Zone Nord et Ouest pour le déroulement des élections, mais aussi inciter les citoyens à sortir voter malgré la pluie qui menace sur tout le territoire national.