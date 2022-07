Les gouvernements de femmes et les jeunes étaient à la permanence du responsable Apériste dans la zone Nord, Habib Niang pour une rencontre de partage et d'échanges.



Le leader Apériste en a profité pour lancer une grande mobilisation de ses militants et partisans pour une victoire du Benno Bokk Yakaar (BBY) au soir du 31 juillet. Selon le leader Apériste qui a déjà démarré ses visites de proximité, l'objectif est de sensibiliser les populations sur les différentes réalisations du Président Macky Sall.



Considéré comme l'homme du social dans la cité du rail, Habib Niang a indiqué que "le Président Macky Sall est en train de travailler au moment où les autres font dans le verbiage. Pour faire avancer un pays, il faut des actes concrets et le Président Macky Sall est dans cette dynamique."



Avant de lancer à ses femmes et jeunes : "en tout cas la balle est dans votre camp. Tout ce que je fais, je le fais au nom de la coalition BBY". Pour terminer, il a invité les jeunes à investir les réseaux sociaux afin de montrer les réalisations concrètes et éloquentes du leader de BBY...